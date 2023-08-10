Российская группа Little Big отменила концерт в Ереване, намеченный на 12 августа, из-за «угроз безопасности». Об этом пишет «Фонтанка».

Концерт должен был проходить 12 августа в зале Shene in forest.

Участники группы рассказали в соцсетях, что после консультаций с организаторами концерта приняли решение отменить выступление. Организаторы признали, что не смогут гарантировать безопасность членам коллектива, уточнили в Little Big.

«Причина - в угрозах безопасности. Организаторы не могут гарантировать, что мероприятие пройдет без инцидентов», - пояснили исполнители.

Музыканты принесли извинения своим фанатам. Они добавили, что деньги за купленные билеты будут возвращены на карты.

Ранее экс-глава Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян рассказал, что свыше тысячи граждан республики подписали обращение в генпрокуратуру страны с требованием возбудить уголовное дело в отношении основателя группы Little Big Ильи Прусикина* (признан в РФ иноагентом) и запретить проведение 12 августа в Ереване его концерта.

Юрист напомнил, что музыкант 7 января выложил ролик, где он катается на скейтборде в форме креста. Тем самым, подчеркнул Зограбян, «он высмеивал христианские ценности и оскорблял религиозные чувства христиан».