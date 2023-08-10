Певица Рианна родила дочь

Барбадосская певица Рианна стала матерью во второй раз. Об этом сообщает издание Media Take Out со ссылкой на близких артистки.

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Рианна родила дочь. По данным издания, звезда уже выписалась из роддома и сейчас восстанавливается в особняке в Лос-Анджелесе. Как заявляют источники, малышка точная копия артистки.

Рианна объявила о второй беременности во время «Супербоула — 2023», через девять месяцев после первых родов. В мае 2022 года у певицы и ее бойфренда Ракима Майерса, более известного под псевдонимом A$AP Rocky, родился сын RZA.

В июне Рианна спровоцировала слухи о тайной свадьбе с A$AP Rocky. Артисты намекнули, что узаконили свои отношения во время фестиваля «Каннские львы». Майерс назвал певицу своей женой.