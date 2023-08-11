Седокова рассказала о тяжелом периоде жизни после ухода из «ВИА Гры»

«Они получили премию, а меня как будто не стало. Я сижу беременная, с мужем, который пьет и изменяет. Дальше много лет было сложно. Я же тогда не особенно верила в себя как в сочинителя песен, не знала людей, всех сторонилась. Были долгие годы выживания. Благодаря этому, наверное, я сегодня здесь, и ты берешь у меня интервью», — пожаловалась Седокова.