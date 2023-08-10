Татьяна Плаксина заявила, что не будет рассказывать о своих романах

«Если у меня что-то будет, я не буду это постить, выкладывать. Я уже слишком много наблюдаю, как все, что выкладывается, потом улетучивается. Как если у тебя есть твой аромат, и ты его всем раздаешь, и у тебя в итоге не остается своего запаха», — пояснила Татьяна Плаксина.