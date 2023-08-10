Отец Фриске рассказал о 10-летнем внуке Платоне

Шепелев его [Платона] прячет от нас. Знаем только, что живет он в Москве и все. Как только я начинаю обо всем этом думать, у меня сразу же начинается какое-то нехорошее состояние в мозгах. Боюсь натворить глупостей. А если я сделаю какую-нибудь глупость, она может затронуть моего внука. Я не хочу, чтобы он страдал. Поэтому, я пока смирился и надеюсь, что со временем Платон сам к нам придет, — уверен Фриске-старший.