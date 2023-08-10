Сын Бари Алибасова рассказал, что его отец не может есть

Несколько лет назад заслуженный артист России Бари Алибасов чуть не скончался, случайно выпив жидкость «Крот» для прочистки труб. На данный момент он испытывает серьезные трудности с употреблением пищи. Сын артиста рассказал о его ежедневных проблемах.

— Перед тем как отец потерял сознание и впал в кому, он уже не мог говорить, потому что во рту были куски желудка, — сообщил Бари Алибасов-младший.

Однако даже в таком состоянии отец указал на фотоаппарат, чтобы весь инцидент был заснят. Сейчас Бари Каримович испытывает проблемы с сужением пищевода. Когда у него был день рождения, сын купил множество деликатесов, включая японскую мраморную говядину за 15 тысяч рублей. Но ее пришлось провернуть в фарш, поскольку стейк не помещался в его пищевод, застревал в горле и выходил обратно.