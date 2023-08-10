Директор Лады Дэнс сообщил об улучшении состояния певицы

Певица Лада Дэнс, попавшая 5 августа в ДТП, начала общаться с родными и в скором времени может записать видеообращение для слушателей. Об этом сообщил ТАСС директор артистки Сергей Пудовкин.

"Надеюсь, в ближайшие дни Лада самостоятельно сделает видеообращение по состоянию здоровья, даст комментарий. <…> Сегодня певица разговаривала, общалась с родными и близкими", - рассказал он.

По его словам, певице проводят все необходимые процедуры. "Решают вопросы по косметическим проблемам на лице, проводятся все необходимые процедуры", - сказал он.

5 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС сообщили, что в субботу три машины столкнулись на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье, в результате пострадали четыре человека.