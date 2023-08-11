Певица Лада Дэнс впервые вышла на связь после ДТП

«Мне сейчас морально сложно быть активной в Сети. Однако я читаю и вижу ваши добрые слова, слова поддержки. Они дарят мне силы в этот сложный период. С медицинской точки зрения все делается на максимальном уровне. С любовью к вам, ваша Лада Дэнс», — написала певица в личном блоге.