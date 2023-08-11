Певица Лада Дэнс впервые вышла на связь после ДТП
Певица Лада Дэнс несколько дней назад попала в аварию в Подмосковье. У нее были диагностированы серьезные повреждения: черепно-мозговая травма и ушибы.
Однако сейчас звезда чувствует себя лучше. Вчера она смогла поговорить с родственниками, а сегодня впервые вышла на связь с поклонниками.
«Мне сейчас морально сложно быть активной в Сети. Однако я читаю и вижу ваши добрые слова, слова поддержки. Они дарят мне силы в этот сложный период. С медицинской точки зрения все делается на максимальном уровне. С любовью к вам, ваша Лада Дэнс», — написала певица в личном блоге.
Лада Дэнс в ночь с 5 на 6 августа попала в серьезное ДТП в Подмосковье. В момент трагедии певица находилась в такси, возвращаясь домой после выступления на корпоративе.