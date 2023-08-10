Певец Иракли прокомментировал отмену его мероприятия в Грузии

Певец Ираклий Пирцхалава, популярный как Иракли, рассказал в разговоре с «ФедералПресс», почему отменили его мероприятие в Грузии, и кто высказал претензии по поводу того, что в его ресторане в Батуми играет русская музыка.

«Действительно обидно за то, что мы с друзьями несколько месяцев готовили самый крупномасштабный ЭКСПО по недвижимости, который совпал с датами прихода «Русского лайнера» (корабль «Русский лайнер» с российскими медиа и артистами подошел к берегам Батуми, но его встретили митингом – Прим. ред.)», – отметил Иракли.

Отметим, что певец переехал на свою историческую родину еще три года назад. В Грузии он ведет бизнес и перевез детей. Иракли организовал первое в стране ЭКСПО. Однако его сорвали оппозиционеры. Причина тому – якобы плотная связь артиста с Россией, потому что его агентство занимается продажей квартир русским, а в его ресторане играет русская музыка.

Иракли прокомментировал срыв его мероприятия. Он сказал, что Грузию и Россию очень много связывает. И «это никогда не изменить даже теми искусственными методами, которые применяет оппозиция, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране».

«Оппозиционеры раскачали эту историю так, что сами навредили жителям Батуми и государству. Но мы не сдаемся и приняли решение о переносе ЭКСПО на конец августа, чтобы не накалять обстановку», – добавил артист.

Также он объяснил, почему в его ресторане играет русская музыка. По словам Иракли, это связано с тем, что заведение посещают люди разных национальностей, и там выступают артисты со всего мира и музыка звучит на разных языках.