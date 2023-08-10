Джоли получила работу на Бродвее благодаря дочери

«Я надеюсь, что смогу внести свой вклад. Я продолжаю учиться у этой удивительной команды, с которой работаю с тех пор, как моя дочь привела меня на спектакль в театр La Jolla Playhouse. Не могу выразить, насколько я рада, что этот мюзикл дебютирует на Бродвее. С нетерпением жду возможности поделиться этой новой версией «Изгоев» со всем миром», — заявила Джоли.