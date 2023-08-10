Страдающая алопецией актриса Джада Пинкетт-Смит опубликовала фото с волосами

Актриса и жена Уилла Смита Джада Пинкетт-Смитт опубликовала в своих соцсетях фотографию с отросшими на несколько сантиментов волосами.

© jadapinkettsmith/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

«Волосы ведут себя так, будто пытаются вернуться. Все еще есть проблемные места, но посмотрим», — подписала снимок актриса.

Звезда впервые заявила, что страдает алопецией — заболеванием, при котором человек теряет волосы — в 2018 году. Она признавалась, что прошла через множество процедур и анализов, но врачи не смогли выявить причину облысения.

Знакомые Пинкетт-Смитт поддержали актрису в комментариях к посту.

«Красивая в любом случае», — написал один из них.

В 2022 году Уилл Смит на церемонии вручения «Оскара» вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока из-за шутки об «очень короткой прическе» его супруги Джады Пинкетт-Смит. После этого комитет запретил звезде «Людей в черном» участвовать в мероприятии десять лет.