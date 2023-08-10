Концерт группы «Сансара» отменили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отменили концерт российской группы «Сансара», играющей в стиле инди-рок, сообщил фронтмен коллектива, автор большинства песен и вокалист Александр Гагарин в группе исполнителей в сообществе "ВКонтакте". Музыкант подчеркнул, что официального запрета на проведение мероприятия в Ельцин Центре не было.

О причинах отмены концерта в Екб (первого за 26 лет) я расскажу подробно, но позже. Отмечу только, что офиц[иального] запрета на проведение события не было, — написал Гагарин.

Он добавил, что в течение дня, всем, кто купил билеты, билетный оператор отправит письмо и объяснит, как оформить возврат средств.

Накануне глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина возмутилась предстоящему выступлению группы «Сансара», поскольку ранее коллектив был замечен в критике военной операции на Украине. По ее словам, Ельцин Центр устраивает провокации в виде концертов и в качестве примера привела мероприятия, запланированное инди-рокерами.