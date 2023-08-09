Восстановлением здоровья Лады Дэнс занимаются лучшие врачи

Восстановлением здоровья российской поп-певицы Лады Дэнс , ранее пострадавшей в серьезном ДТП, занимаются лучшие врачи. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал концертный директор артистки Сергей Пудовкин .

«Я абсолютно уверен, что все хорошо, там лучшие медицинские силы, лучшие врачи, лучшее отношение», — утверждает он.

По словам Пудовкина, Дэнс также получает «миллионную» поддержку в виде писем, сообщений и комментариев от своих поклонников.

Лада Дэнс попала в ДТП с участием трех машин 5 августа на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье, пострадали четыре человека. В экстренных службах сообщили, что певица в момент аварии находилась в автомобиле такси и в результате столкновения получила черепно-мозговую травму. Врачи диагностировали ей внутримозговую гематому, вследствие чего у артистки начались проблемы с речью, пишет Telegram-канал Mash.