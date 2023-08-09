Гарик Сукачёв обратился к поклонникам после выписки из больницы

«Дорогие друзья, вот что хотел сказать, поблагодарить всех вас, кто беспокоился о моём здоровье. Как видите, я уже работаю вновь, спасибо большое, очень трогательно — ваша забота обо мне», — заявил музыкант на видео, опубликованном в его группе во «ВКонтакте».