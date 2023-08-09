Певица Ирина Понаровская отменила концерт в Сочи

Известная певица Ирина Понаровская рассказала в своем в Telegram-канале, что в приняла решение отменить концерт в Сочи.

Артистка заявила, что ей пришлось отменить выступление в Сочи, назначенное на 11 августа.

По ее словам, руководитель компании «Шоу тайм» Константин Болстрем, организатор концерта, не выполнил условия договора.

Понаровская отметила, что хорошо себя чувствует, готова к встрече с поклонниками ее таланта, но в силу обстоятельств вынуждена отменить концерт.

Все купленные билеты будут возвращены, подчеркнула певица.

Напомним, что Понаровская с 1971 по 1976-й была солисткой легендарного ВИА «Поющие гитары». В дальнейшем она участвовала в музыкальных проектах «Песня года», «Утренняя почта», «Очевидное-невероятное», «Голубой огонек», «Вокруг смеха», «Театральные встречи», «Адреса молодых», «Хит-парад Останкино».

Ранее сообщалось, что артистка выпустила мемуары. В книге воспоминаний она описала свои успехи и неудачи, а также привела истории из жизни коллег. В частности, рассказала о взлете и падении Юлии Началовой.