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Певица Ирина Понаровская отменила концерт в Сочи

Певица Ирина Понаровская сообщила в Telegram-канале об отмене концерта в Сочи.

Выступление должно было пройти 11 августа. По словам Понаровской, она отказалась проводить концерт из-за невыполненных условий договора организаторов концерта — Константина Болстрена и его компании «Шоу тайм».

Деньги за купленные билеты будут возвращены покупателям.

«Я нахожусь в полном здравии и готова к любой встрече с вами, но, увы, не все люди в состоянии ответственно относиться к своей работе!» — заявила артистка.

Понаровская начала свою карьеру в 1971 году. С 1971 по 1976-й она была солисткой ВИА «Поющие гитары». В 1980-х артистка начала активно сниматься в кино и на телевидении. Она участвовала в таких музыкальных проектах, как «Песня года», «Утренняя почта», «Очевидное-невероятное», «Голубой огонек», «Вокруг смеха», «Театральные встречи», «Адреса молодых», «Хит-парад Останкино».

В 2019-м Понаровская удостоилась звания заслуженной артистки России.

В ноябре 2022 года Понаровская опровергла слухи о завершении музыкальной карьеры.

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