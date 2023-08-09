Певица Ирина Понаровская отменила концерт в Сочи

Выступление должно было пройти 11 августа. По словам Понаровской, она отказалась проводить концерт из-за невыполненных условий договора организаторов концерта — Константина Болстрена и его компании «Шоу тайм».

«Я нахожусь в полном здравии и готова к любой встрече с вами, но, увы, не все люди в состоянии ответственно относиться к своей работе!» — заявила артистка.

Понаровская начала свою карьеру в 1971 году. С 1971 по 1976-й она была солисткой ВИА «Поющие гитары». В 1980-х артистка начала активно сниматься в кино и на телевидении. Она участвовала в таких музыкальных проектах, как «Песня года», «Утренняя почта», «Очевидное-невероятное», «Голубой огонек», «Вокруг смеха», «Театральные встречи», «Адреса молодых», «Хит-парад Останкино».