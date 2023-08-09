Дочь Ларисы Гузеевой пожаловалась на хейт

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова пожаловалась на оскорбления в соцсетях, которые поступили в адрес ее внешности. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на соцсети девушки.

«Интересно, когда люди пишут мне такие вещи, им кажется, что я из пластика или железа? Может, что я бесчувственное одноклеточное или растение?» — заявила Бухарова.

Издание подчеркивает, что в комментариях заострили внимание на серьге в носу девушки, раскритиковав подобный аксессуар. Одна из подписчиц наследницы даже сравнила пирсинг с соплями, на что ей ответила уже сама Лариса Гузеева. Она посоветовала даме отойти от зеркала.

«Огребете! Уже предупреждала», — написала телеведущая.

По словам Гузеевой, хейтеров не должен волновать пирсинг ее дочери.

«Надоест, повзрослеет — снимет», — подчеркнула она.

Ольга Бухарова родилась в 2000 году в союзе артистки Ларисы Гузеевой с ресторатором Игорем Бухаровым. У актрисы также есть старший сын Георгий от редактора Кахи Толордавы.

6 августа стало известно, что Бузарова работает гримершей на съемочной площадке. Девушка рассказала, что недавно гримировала актера Никиту Ефремова.