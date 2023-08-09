Певица Слава пожаловалась в Росздравнадзор на хирурга Хайдарова

Певица Слава сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что подала заявление на пластического хирурга Тимура Хайдарова в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Слава заявила, что объяснила ситуацию руководителю территориального органа Росздравнадзора по Москве Роману Курынину. Заявление принято к производству. Артистка подала документ вместе со своим адвокатом Еленой Сениной.
«Все по закону, без лишних разговоров, пустых программ и бессмысленных интервью. Пусть все решит закон», — заключила артистка.
Славу поддержали поклонники и коллеги в комментариях.
«Моя девочка, накажи», — написала телеведущая Эвелина Бленданс.
22 июля певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции.
Певица Любовь Успенская поддержала Славу, заявив, что тоже осталась недовольна своей пластикой у Хайдарова. После еще 52 девушки подписали коллективное письмо против хирурга. Делом со стороны пострадавших занимается адвокат Елена Сенина.