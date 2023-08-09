Певица Слава пожаловалась в Росздравнадзор на хирурга Хайдарова

Певица Слава сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что подала заявление на пластического хирурга Тимура Хайдарова в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

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Слава заявила, что объяснила ситуацию руководителю территориального органа Росздравнадзора по Москве Роману Курынину. Заявление принято к производству. Артистка подала документ вместе со своим адвокатом Еленой Сениной.

«Все по закону, без лишних разговоров, пустых программ и бессмысленных интервью. Пусть все решит закон», — заключила артистка.

Славу поддержали поклонники и коллеги в комментариях.

«Моя девочка, накажи», — написала телеведущая Эвелина Бленданс.

22 июля певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции.