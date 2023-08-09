Родион Газманов рассказал, как передумал делать предложение возлюбленной после пяти лет отношений
Певец Родион Газманов на YouTube-шоу «Про Говори» признался, что сдал обручальное кольцо после того, как передумал делать предложение своей возлюбленной.
«Назначил дату, а потом все куда-то полетело не в ту сторону. Узнал, что кольцо можно сдать. Когда покупал и сдавал кольцо, меня напоили шампанским. Сказали: «Приходите еще, мы знаем, что вы вернетесь», — улыбнулся Газманов.
Певец отметил, что видел в бывшей девушке избранницу, с которой готов провести долгие годы. При этом Газманов уточнил, что при выборе девушки отталкивался только от внутренних ощущений, а не от определенных критериев.
«Когда ты чувствуешь, что это твой человек, по-настоящему твой, и ты не хочешь больше никого, ни с кем больше не хочешь делить свою жизнь, ты просто это понимаешь», — уточнил музыкант.
Певец признался, что все песни в его последнем альбоме посвящены экс-возлюбленной, с которой Газманов встречался пять лет.
«Что произошло? Я разлюбил. У меня был жутчайший период с момента карантина, когда посыпалась работа и, следовательно, личная жизнь», — резюмировал он.
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