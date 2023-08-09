Наталья Штурм рассказала о новой пластической операции

«Несколько раз сдавала кровь. А я это дело не люблю, каждый раз в обморок падаю, у меня низкое давление. А когда вот такая погода жаркая, как в эти дни, я метеозависимый человек, у меня было давление 75 на 56. Живут, оказывается, люди с таким давлением, я одна из них. Последний анализ остался — и на этом все, дальше операция», — отметила артистка.