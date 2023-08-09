Звезда 90-х Наталья Штурм рассказала о новой пластической операции
Певица Наталья Штурм рассказала «Газете.Ru», что готовится к новой пластической операции. Артистка не уточнила, какая конкретно процедура ей предстоит, однако отметила, что чуть не отказалась от пластики из-за дотошности врачей и многочисленных анализов.
«Несколько раз сдавала кровь. А я это дело не люблю, каждый раз в обморок падаю, у меня низкое давление. А когда вот такая погода жаркая, как в эти дни, я метеозависимый человек, у меня было давление 75 на 56. Живут, оказывается, люди с таким давлением, я одна из них. Последний анализ остался — и на этом все, дальше операция», — отметила артистка.
Наталья Штурм заметила, что поклонники также отговаривали ее делать пластическую операцию. Артистка призналась, что есть моменты в ее фигуре, которые многим не видны.
«Друзья мои, тело все равно, как машина после аварии — всегда есть, что чинить. Вы не видите, но я-то вижу!», — объяснила Штурм.
Операция, по словам Натальи Штурм, состоится сегодня. Это не первая ее пластика. Ранее знаменитость увеличивала себе грудь.
Ранее певица Наталья Штурм заявила, что никогда бы не пошла на прием к Тимуру Хайдарову.