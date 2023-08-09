Отец Жанны Фриске рассказал, кому певица хотела отдать сына на воспитание

«Мы у нее спрашивали: «Дочка, с кем ты хочешь, чтобы остался Платон. Дай знак». Сначала спросили: «С Шепелевым?» В ответ – никакой реакции. Потом: «С родителями?» Тоже реакции не было. Спросили: «С Олей Орловой?» Жанна дала понять, что да, с ней. Она Олю очень уважала», — рассказал Владимир Фриске.