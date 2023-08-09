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Отец Жанны Фриске рассказал, кому певица хотела отдать сына на воспитание

Отец певицы Жанны Фриске признался, что его дочь хотела бы отдать сына Платона на воспитание своей подруге и телеведущей Ольге Орловой. Об этом Владимир Фриске рассказал в интервью mk.ru.

Отец Жанны Фриске рассказал, кому певица хотела отдать сына на воспитание
© РИА Новости

«Мы у нее спрашивали: «Дочка, с кем ты хочешь, чтобы остался Платон. Дай знак». Сначала спросили: «С Шепелевым?» В ответ – никакой реакции. Потом: «С родителями?» Тоже реакции не было. Спросили: «С Олей Орловой?» Жанна дала понять, что да, с ней. Она Олю очень уважала», — рассказал Владимир Фриске.

По словам мужчины, его дочь практически сразу сдружилась с телеведущей, которая, в свою очередь, поддерживала Фриске до последнего момента. При этом, отметил Фриске, дочь была не настроена встречаться с Дмитрием Шепелевым долго. Он убежден, что певица просто хотела поскорее зачать ребенка.

«Она, честно говоря, не была настроена на то, чтобы с Шепелевым оставаться надолго. Дочь знала и понимала, что он — временный вариант. Ей нужен был ребенок», — уточнил отец звезды.

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