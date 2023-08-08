Адвокат певицы Славы заявила, что хирург Хайдаров мог не платить налоги

По ее словам, в соцсетях Хайдаров позиционирует себя в качестве хирурга, который делает по восемь-десять операций в день из чего можно предположить среднюю выручку клиники. При этом есть находящаяся в открытом доступе налоговая отчетность и заявления пациентов о том, что в получаемых ими памятках говорилось об оплате только наличными средствами, но некоторые из них переводили деньги на карту врача, отметила Сенина.