Адвокат певицы Славы заявила, что хирург Хайдаров мог не платить налоги
Оказавшийся в центре скандала пластический хирург Тимур Хайдаров мог не платить налоги. С такой версией событий в беседе с РЕН ТВ выступил адвокат певиц Славы и Любови Успенской Елена Сенина.
По ее словам, в соцсетях Хайдаров позиционирует себя в качестве хирурга, который делает по восемь-десять операций в день из чего можно предположить среднюю выручку клиники. При этом есть находящаяся в открытом доступе налоговая отчетность и заявления пациентов о том, что в получаемых ими памятках говорилось об оплате только наличными средствами, но некоторые из них переводили деньги на карту врача, отметила Сенина.
Несмотря на это адвокат считает, что делать окончательные выводы на этот счет еще рано, поскольку необходимо дождаться результатов проверок по соответствующим заявлениям, отправленным в следственные органы и ФНС. Их на данный момент 28. Однако Сенина призвала не ждать быстрых результатов из-за специфики медицинских споров.
Ранее сразу ряд людей, в том числе певицы Слава и Успенская, обвинили Хайдарова в проведении неудачных операций.