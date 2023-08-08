Волочкова написала о возвращении в Большой театр

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в VK видео, в котором заявила под постом Большого театра о своем возвращении.

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Танцовщица призналась, что оставить фразу «I will be back» под публикацией театра было одним из заданий от подписчиков. Волочкова посмеялась, но решила выполнить просьбу.

«Хотя возвращаться мне уже туда не нужно. У меня свои сцены и свои задачи», — подчеркнула балерина.

В 1998 году Волочкову пригласили в Большой театр, чтобы исполнить партию Одетты в «Лебедином озере». Вскоре артистка вступила в труппу театра, но в 2003-м администрация отказалась подписать с ней очередной годовой контракт, ограничившись четырьмя месяцами.

С 2003 года Волочкова судится с представителями Большого театра. Балерина пытается взыскать деньги за 18 лет работы в театре и признать незаконными приказы, в соответствии с которыми она отправлялась в отпуск без сохранения заработной платы.