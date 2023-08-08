Тысячи людей пришли проститься с певицей Шинейд О’Коннор. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, толпа на набережной города Брея в Ирландии начала собираться еще до восхода солнца.

«Некоторые приходили, чтобы оплакать смерть Шинейд О’Коннор, другие, чтобы отпраздновать ее жизнь, но все хотели попрощаться», — говорится в тексте.

К полудню на набережной собрались тысячи людей.

«Полицейские мотоциклы расчистили путь для фургона с колонками, из которых звучала песня Боба Марли и The Wailers Natural Mystic. Затем появился катафалк, украшенный цветами, брошенными толпой. За ним следовали машины с родственниками О'Коннор», — отмечается в статье.

После того как катафалк приблизился к бывшему дому певицы люди стали аплодировать, петь Nothing Compares 2 U и размахивать плакатами с фразами:

«Спасибо, Шинейд. Покойся с силой» и «Когда слова не помогают — говорит музыка».

Также указывается, что перед прощанием была проведена частная религиозная служба, поскольку в 2018 году О’Коннор приняла ислам и имя Шухада Садахат.