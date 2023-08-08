Ким Кардашьян сломала плечо

«Что ж, ребят, вы не знаете, что я сломала плечо и порвала сухожилие. Поэтому я несколько недель не ходила в спортзал. Сегодня мы начинаем реабилитацию и наши тренировки, потому что мне нужно вернуться в спортзал», – рассказала она.