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Ким Кардашьян сломала плечо

42-летняя звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян сломала плечо. Об этом сообщает «Газета.ру».

Ким Кардашьян сломала плечо
© соцсети

По её словам, травма произошла ещё несколько недель назад. Кардашьян уточнила, что перелома произошёл во время занятия спортом. Кроме повреждения плеча, знаменитость также порвала сухожилие. При этом подробностей о том, как именно она получила такие травмы, Кардашьян не предоставила.

«Что ж, ребят, вы не знаете, что я сломала плечо и порвала сухожилие. Поэтому я несколько недель не ходила в спортзал. Сегодня мы начинаем реабилитацию и наши тренировки, потому что мне нужно вернуться в спортзал», – рассказала она.

Ранее фотографы заметили Кардашьян на выходе из клиники пластической хирургии.

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