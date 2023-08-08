Ким Кардашьян сломала плечо
42-летняя звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян сломала плечо. Об этом сообщает «Газета.ру».
По её словам, травма произошла ещё несколько недель назад. Кардашьян уточнила, что перелома произошёл во время занятия спортом. Кроме повреждения плеча, знаменитость также порвала сухожилие. При этом подробностей о том, как именно она получила такие травмы, Кардашьян не предоставила.
«Что ж, ребят, вы не знаете, что я сломала плечо и порвала сухожилие. Поэтому я несколько недель не ходила в спортзал. Сегодня мы начинаем реабилитацию и наши тренировки, потому что мне нужно вернуться в спортзал», – рассказала она.
Ранее фотографы заметили Кардашьян на выходе из клиники пластической хирургии.
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