В ФНС прокомментировали сообщения о проверке в отношении Урганта

Федеральная налоговая служба опровергла сообщения о проведении проверки в отношении телеведущего Ивана Урганта . Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ФНС.

«В настоящее время Федеральная налоговая служба России не осуществляет проверочные мероприятия в отношении Урганта Ивана Андреевича», — сообщили там.

Ранее в интернете появилось сообщение о том, что ФНС начала проверку телеведущего. Указывалось, что за 2022-2023 года Ургант заплатил налогами всего 430 тысяч рублей, скрыв гонорары, которые он получил за пределами России.