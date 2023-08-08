Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян сломала плечо
Американская бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян рассказала подписчикам своих социальных сетей о травме плеча, которую она получила несколько недель назад.
42-летняя Ким Кардашьян призналась, что время занятий спортом она сломала плечо и порвала сухожилие. Бизнесвумен не уточнила, как именно получила травму. Вместо этого она опубликовала видеоролик со своим тренером Мелиссой Алькантаре, которая помогает пациентам с похожими проблемами.
«Что ж, ребят, вы не знаете, что я сломала плечо и порвала сухожилие. Поэтому я несколько недель не ходила в спортзал. Сегодня мы начинаем реабилитацию и наши тренировки, потому что мне нужно вернуться в спортзал», — рассказала Кардашьян.
Ким Кардашьян не раз говорила о том, что занятия спортом являются неотъемлемой частью ее жизни. По словам звезды, она тренируется по два часа в день до шести дней в неделю. В начале июня тренер Майкл Ваннер прокомментировал изданию The Sun режим тренировок Ким Кардашьян. Тренер предупредил, что чрезмерная физическая активность может стать причиной травм.
«Рекомендуется делать перерывы между тренировками не менее 48 часов, чтобы дать мышцам отдохнуть и восстановиться», — заявил он.