Миссис Россия сообщила о потерянных на награждении подарках
Победительница конкурса «Миссис Россия — 2023» Жанна Специальная рассказала, что из-за волнения потеряла все подарки на церемонии награждения. Об этом она сообщила в беседе с «РИА Новости».
«Когда мне все это вручили, у меня дар речи пропал. Началась такая суета. Я потеряла свой конверт, он еще и черный, может, на полу остался, никто его и не заметил. Я не знала, что там подарили — о Мальте узнала сегодня из новостей», — приводятся в материале ее слова.
Специальная отметила, что 9 августа планирует связаться с организаторами и узнать о возможности восстановления подарков.
«Ну вот я шла не за победой, не за подарком – и Бог с ним. Самое главное – это лавина положительных эмоций», — добавила она.
Также Специальная поделилась, что сбросила 18 килограмм перед конкурсом. По ее словам, она давно хотела этого, но как бы не пыталась в течение трех лет ничего не выходило.