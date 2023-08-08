Миссис Россия сообщила о потерянных на награждении подарках

«Когда мне все это вручили, у меня дар речи пропал. Началась такая суета. Я потеряла свой конверт, он еще и черный, может, на полу остался, никто его и не заметил. Я не знала, что там подарили — о Мальте узнала сегодня из новостей», — приводятся в материале ее слова.