Оксимирон* выпустил тизер дисса на Scally Milano

Рэпер Оксимирон (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) тизер предстоящей композиции, релиз которой запланирован на 11 августа.

В коротком отрывке музыкант диссит рэпера Scally Milano, который в апреле обратился к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной и пообещал переформатировать свое творчество, в котором «может фигурировать деструктивное поведение или запрещенные препараты».

«Был наглый парень, стал подобострастным. Пентхаус, скайлайн, Милано. Она прогибается...Scally Milano», — читает Оксимирон.

В мае Мизулинапризвала СК России отменить проверку Scally Milano на пропаганду наркотиков.

Scally Milano в своем Telegram-канале уже отреагировал на предстоящий трек, оскорбив Оксимирона.