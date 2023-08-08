Инстасамка запретила пускать на свой концерт блогера Хилми

Блогер Хилми в Telegram-канале заявил, что певица Инстасамка включила его в черный список на своем предстоящем концерте.

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Он опубликовал видеоролик, в котором слушает трек артистки «За деньги да», подпевает и ест соленый огурец.

«Ой, так хочу на ее концерт, но я в черном списке. Я — особая звезда, поэтому не идем», — сказал Хилми.

В конце июля блогер осудил Инстасамку за отсутствие голоса, сравнив его с «кошмаром на улице Вязов».

«На сколько нужно не иметь уважения к слушателю, к музыкальной индустрии, к себе, чтобы выходить на сцену, заранее зная, что ты не имеешь ни слуха, ни голоса», — заявил он.

Хилми опубликовал видео с выступления Дарьи Зотеевой (настоящее имя певицы) на VK Fest, где исполнительница самостоятельно спела под минус, и подчеркнул, что Инстасамка «стоит на сцене и даже не краснеет от такого позора».

«Слушатели стоят как зомби — не танцуют и не орут. А все потому, что нет энергии от самого исполнителя. В общем, в помойку», — подытожил блогер.