Внешний вид Мадонны на фото папарацци разочаровал фанатов

64-летняя исполнительница была замечена на одной из улиц Нью-Йорка в облегающей кофте, велосипедках и шортах черной гаммы. Ее образ дополнили кепка, спортивные перчатки, платок на шее, солнцезащитные очки и белые кроссовки. Также на размещенных кадрах видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж, а волосы заплетены в косы.