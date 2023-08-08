Дмитрий Колдун пожаловался на вонь в Венеции

Певец Дмитрий Колдун заявил, что Санкт-Петербург чище и культурнее Венеции
Певец Дмитрий Колдун рассказал в беседе с mk.ru, что ему не понравилась вонь на улицах Венеции.
«Меня поразила уходящая под воду Венеция, когда из канализации обратно вытекает вода, а городские службы не могут ничего сделать», — поделился артист.
По словам Колдуна, с набережной у площади Сан-Марко невозможно попасть в центральную часть города, не пройдя по луже длиной около 20 метров. Артист отметил, что вода в таких лужах «вонючая» и пахнет «затхлой гнилью».
Колдун добавил, что несмотря на проблемы со сточными водами, люди ходят по набережной босиком, а местные — в кроссовках.
«Если сравнивать Питер, нашу так называемую Северную Венецию, и реальную Венецию, то в Санкт-Петербурге гораздо чище и культурнее в этом плане», — рассказал музыкант.
Колдун отметил, что у него остались двоякие ощущения от поездки в Венецию. С одной стороны, он был в восторге, так как долгое время мечтал там побывать. С другой, антисанитария испортила ему впечатление о городе. Артист пока не решил, поедет ли он туда еще раз.