Дмитрий Колдун пожаловался на вонь в Венеции

По словам Колдуна, с набережной у площади Сан-Марко невозможно попасть в центральную часть города, не пройдя по луже длиной около 20 метров. Артист отметил, что вода в таких лужах «вонючая» и пахнет «затхлой гнилью».

Колдун отметил, что у него остались двоякие ощущения от поездки в Венецию. С одной стороны, он был в восторге, так как долгое время мечтал там побывать. С другой, антисанитария испортила ему впечатление о городе. Артист пока не решил, поедет ли он туда еще раз.