Директор Лады Дэнс экстренно вылетел в Москву из-за состояния певицы

Директор российской певицы Лады Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова), которая находится в больнице после ДТП, Сергей Пудовкин экстренно вылетел в Москву из-за состояния артистки. Об этом он сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Я уже в Москву прилетел экстренно с отдыха. Пришлось оставить семью и вернуться», — поделился он.

Директор артистки также рассказал, что врачи пока запретили ему общаться с Ладой Дэнс из-за ухудшения ее самочувствия. Он сообщил, что ночью певице была сделана вторая операция на лице — врачи старались оптимизировать имеющиеся порезы и разрывы.

«Надеюсь завтра получить ее личный комментарий», — заключил Сергей Пудовкин.

Ранее появилась информация о том, что состояние российской певицы Лады Дэнс ухудшилось.