СК и Минкульт проверят певицу Алену Швец на пропаганду ЛГБТ

Следственный комитет (СК) России и Министерство культуры проверят исполнительницу Алену Швец на пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

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Общественное движение «Зов народа» подало на певицу жалобу, обвинив ее в пропаганде нетрадиционных отношений, алкоголя и насилия, мата, «травмирующей созависимости» и деградации, которая может повлиять на ее несовершеннолетних слушателей.

Помимо этого, общественники потребовали отменить концерт артистки в Санкт-Петербурге, который запланирован на 31 августа.

В июле концерт исполнительницы хита «Первое свидание» Алены Швец в Нижнем Новгороде отменили за полтора часа до его начала. Причиной отмены концерта тогда стало обращение в Генпрокуратуру со стороны Лиги безопасного Интернета с обвинением в адрес исполнительницы в пропаганде ЛГБТ.