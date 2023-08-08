СМИ сообщили подробности о состоянии Лады Дэнс

Telegram-канал SHOT утверждает, что состояние певицы Лады Дэнс, ранее попавшей в ДТП, ухудшилось. У артистки якобы начались проблемы с дыханием и пока она почти не говорит.

По данным SHOT, в ночь на 8 августа певице провели операцию на лице из-за порезов после ДТП. Канал утверждает, что после операции все посещения певицы запрещены.

Авария с участием трех автомобилей, в одном из которых находилась Лада Дэнс, произошла на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске вечером 5 августа.