СМИ сообщили подробности о состоянии Лады Дэнс
Telegram-канал SHOT утверждает, что состояние певицы Лады Дэнс, ранее попавшей в ДТП, ухудшилось. У артистки якобы начались проблемы с дыханием и пока она почти не говорит.
По данным SHOT, в ночь на 8 августа певице провели операцию на лице из-за порезов после ДТП. Канал утверждает, что после операции все посещения певицы запрещены.
Авария с участием трех автомобилей, в одном из которых находилась Лада Дэнс, произошла на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске вечером 5 августа.
По данным РИА Новости, певица получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травму бедра и ушибленную рану лба. Продюсер Сергей Пудовкин рассказывал, что врачи исключили «самое главное» - подозрение на перелом позвоночника. По его словам, певица проведет в больнице ближайшую неделю.