Из музея в Китае похитили статую российского певца Витаса

В Китае, где певец Витас, как известно, пользуется давним и упорным успехом, произошел экзотический инцидент. Который, если приглядеться, вполне может выглядеть элементом пиар-кампании.

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Как рассказал MK.RU директор исполнителя Сергей Пудовкин, в Поднебесной из музея была загадочно украдена статуя российского певца.

"Я сам в шоке", - уверяет директор.

По словам Пудовкина, сообщение по ситуации он получил пару дней назад от организаторов готовящегося на осень большого стадионного тура Витаса по Китаю - запланировано 27 выступлений. В Харбине, где также намечено шоу, артист собирался посетить музей - "один из многочисленных, где есть восковая фигура Витаса", и встретиться с фанатами. Но организаторы неожиданно отменили эту встречу. На вопрос директора, почему, ответив прямо: "Фигура Витаса похищена".

По предварительной информации, изваяние певца "вынесли фанаты еще во время предыдущей встречи поклонников Витаса в этом музее".

"Правда, я не понимаю, как могли вынести целую фигуру", - недоумевает директор, подытожив: "Но факт остается фактом. Разбираемся. Ищем".