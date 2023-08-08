Бородина учится на гештальт-терапевта

Телеведущая Ксения Бородина призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что учится на гештальт-терапевта.

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«Да, прохожу базовый курс. Сейчас уеду на интенсив в Тулу», — поделилась звезда.

По словам Бородиной, она также хочет поступить на практическую психологию и современные методы психотерапии.

«Короче, я много работала. Теперь хочу много учиться, мне очень это интересно», — поделилась телеведущая.

Гештальт-терапия — направление психотерапии, суть которого основана на принципе «здесь и сейчас». Специалист помогает человеку лучше узнать самого себя через контакт со своими чувствами, эмоциями, потребностями и желаниями.

У Ксении Бородиной уже есть специализация «Менеджер по туризму», которую она получила в Институте гостиничного менеджмента и туризма. Телеведущая поступила в ВУЗ сразу на второй курс. Она также училась на экономиста в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики.

В апреле 2023 года Бородина уже говорила, что планирует поступать в МГУ на психологию.

«Ребят, никакого марафона больше не будет! Темой психологии я занимаюсь, потому что мне это интересно. Я учусь, в сентябре буду в МГУ поступать», — писала она в соцсетях.