Дочь Успенской ответила на сравнения с матерью в музыкальной сфере

Певица Татьяна Плаксина не удивлена, что ее сравнивают с матерью, артисткой Любовью Успенской. Об этом сообщает «Пятый канал».

Плаксина отметила, что сравнения были неизбежны, так как ее мать «огромной величины артист». Более того, по словам начинающей певицы, они очень похожи внешне. Дочь звезды заявила, что спокойно относится к тому, что ее сравнивают с матерью. Однако она не согласна, что ее вокал похож на пение Успенской.

«Я с этим не совсем согласна, потому что я считаю, что у нас действительно очень разные голоса. Но людям свойственно сравнивать, особенно родных», — поделилась дочь звезды.

Татьяна Плаксина начала развивать карьеру певицы с 2022 года. Она рассказывала, что увлекалась музыкой с детства.