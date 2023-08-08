Megan Thee Stallion отказалась посещать суд над рэпером, который стрелял в нее

Рэпера, который стрелял в рэпершу Megan Thee Stallion, требуют посадить на 13 лет
Американская рэперша Megan Thee Stallion (настоящее имя Меган Джовон Рут Пит) отказалась посещать суд над рэпером Tory Lanez (настоящее имя Дейстар Петерсон), который в 2020 году стрелял в нее. Об этом сообщает TMZ.
В суде 7 августа зачитали обращение Megan Thee Stallion, в котором она заявила, что все еще не оправилась после нападения и не может находиться рядом с обидчиком.
Меган обвинила Дейстара в том, что он высмеивает ее эмоциональную травму, говоря, что стрелять его вынудила собственная детская травма, и не раскаялся в содеянном.
Приговор Tory Lanez должны вынести 8 августа. Прокуратура потребовала посадить музыканта на 13 лет, изначально ему грозило до 23 лет тюрьмы.
Резонансный инцидент с участием Tory Lanez, который ранее не имел серьезных проблем с законом, и Megan Thee Stallion (им приписывали романтические отношения) произошел в июле 2020 года. Тогда музыкант был арестован в Лос-Анджелесе после домашней вечеринки, где произошла ссора, обернувшаяся насилием, и обвинен в незаконном хранении оружия в автомобиле.
Вместе с ним в машине в момент ареста была и Megan Thee Stallion — полиция при этом заметила на ноге девушки ранения. Позднее она пояснила, что травма стала следствием «преступления с применением огнестрельного оружия, которое было совершено с целью причинить ей физический вред», но раскрывать личность нападавшего не стала. Однако впоследствии артистка заявила, что выстрел произвел именно Tory Lanez.