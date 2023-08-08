Megan Thee Stallion отказалась посещать суд над рэпером, который стрелял в нее

Американская рэперша Megan Thee Stallion (настоящее имя Меган Джовон Рут Пит) отказалась посещать суд над рэпером Tory Lanez (настоящее имя Дейстар Петерсон), который в 2020 году стрелял в нее. Об этом сообщает TMZ.

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В суде 7 августа зачитали обращение Megan Thee Stallion, в котором она заявила, что все еще не оправилась после нападения и не может находиться рядом с обидчиком.

Меган обвинила Дейстара в том, что он высмеивает ее эмоциональную травму, говоря, что стрелять его вынудила собственная детская травма, и не раскаялся в содеянном.

Приговор Tory Lanez должны вынести 8 августа. Прокуратура потребовала посадить музыканта на 13 лет, изначально ему грозило до 23 лет тюрьмы.

Резонансный инцидент с участием Tory Lanez, который ранее не имел серьезных проблем с законом, и Megan Thee Stallion (им приписывали романтические отношения) произошел в июле 2020 года. Тогда музыкант был арестован в Лос-Анджелесе после домашней вечеринки, где произошла ссора, обернувшаяся насилием, и обвинен в незаконном хранении оружия в автомобиле.