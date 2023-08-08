Охлобыстин ответил на скандальное интервью Панина

Актер Иван Охлобыстин предложил отправить Панина в сумасшедший дом
Актер Иван Охлобыстин ответил на скандальное интервью актера Алексея Панина с журналисткой Ксенией Собчак. У себя в Telegram-канале он предложил отправить Панина в «сумасшедший дом».
По мнению Охлобыстина, Собчак нарушила журналистскую этику.
«Такое показывали в базарном цирке 12-го века. Он же абсолютно больной ребенок! Ему домой срочно надо, лет на пять в сумасшедший дом в Тульской области к Наполеонам и герцогам Альба», — поделился мнением он.
Теперь, считает Охлобыстин, Панину будет сложнее вернуться в Россию с дочерью.
«Теперь на него дурака завели уголовную статью и его дочка не сможет вернуться в Россию, пока он жив, а она хочет. Девочка действительно его очень любит. И он ее. Так что, боюсь, жить ему недолго», — пишет Охлобыстин.
Вместе с Паниным «полежать в пансионате» он предложил и украинцам.
«Может быть наконец поняли, что никому они кроме нас не нужны. Потому что мы дураки сердечные. Чего угодно простим. По племенно-религиозной линии, разумеется», — написал он.
В ходе недавнего интервью Собчак обсудила с Паниным скандальные видеоролики с его участием, гомосексуальный опыт артиста и многие другие чувствительные вопросы.
Ранее Следственный комитет России заявил о проверке журналистки Ксению Собчак и актера Алексея Панина на публичное оправдание терроризма после их совместного интервью.