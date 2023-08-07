Анна Седокова откровенно рассказала об интимной жизни с мужем

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова откровенно рассказала об интимной жизни с супругом-баскетболистом Янисом Тиммой. На пикантную тему она высказалась в эфире шоу Павла Воли, выпуск которого доступен на Rutube.

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Седокова состоит в официальном браке с Тиммой два года и за это время пересмотрела свои взгляды на интимную часть отношений. Она заявила, что категорически не согласна с утверждением, что половой акт не может длиться дольше двух часов. Сама певица утверждает, что готова заниматься сексом с мужем весь день напролет.

Седокова отметила, что ей порой достаточно и 15 минут интимной близости, но у нее «очень ненасытный муж», которому она не хочет отказывать. Свои отношения с ним она называет похожими на мексиканский сериал. По словам певицы, к такому накалу страстей невозможно привыкнуть, зато с Тиммой ей никогда не приходится имитировать оргазмы.