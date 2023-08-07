Боня посадила 11-летнюю дочь за руль Rolls-Royce

Телеведущая Виктория Боня поделилась видеозаписью, на которой ее 11-летняя дочь Анджелина находилась за рулем Rolls-Royce. Об этом сообщает «Пятый канал».

© t.me/v_bonya/3640

На записи видно, как Анджелина, находясь за рулем едущего автомобиля. Девочка внимательно следит за дорогой и никак не комментирует происходящее.

По словам Бони, они проехали на Rolls-Royce по загородному участку.

t.me/v_bonya/3664

Ранее телеведущая сообщала, что ее дочь вернулась из детского лагеря и сильно загорела.