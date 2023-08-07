Боня посадила 11-летнюю дочь за руль Rolls-Royce
Телеведущая Виктория Боня поделилась видеозаписью, на которой ее 11-летняя дочь Анджелина находилась за рулем Rolls-Royce. Об этом сообщает «Пятый канал».
На записи видно, как Анджелина, находясь за рулем едущего автомобиля. Девочка внимательно следит за дорогой и никак не комментирует происходящее.
По словам Бони, они проехали на Rolls-Royce по загородному участку.
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Ранее телеведущая сообщала, что ее дочь вернулась из детского лагеря и сильно загорела.
Напомним, что Боня уже давно живет в Монако, где активно развивает собственный блог.
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