Адвокат Хайдарова прокомментировал желание певицы Славы подать в суд на хирурга

Адвокат Тимура Хайдарова Александр Добровинский назвал в беседе с kp.ru заявления певиц Славы и Любови Успенской фантазиями.

Добровинский заявил, что Слава и Успенская «нагнетают» в СМИ в надежде, что Хайдаров «сломается» и даст им денег в обмен на молчание.

Добровинский также отметил, что пациентки Хайдарова не могут давать показания на хирурга без открытого уголовного дела.

«Чтобы это делать, нужно, чтобы было открыто уголовное дело. До сегодняшнего дня уголовного дела относительно каких-то преступлений, которые совершил Тимур Хайдаров, нет. Сейчас все эти заявления больше похожи на фантазии. А дела нет и не будет никакого дела со стороны этих девушек», — заявил адвокат.

22 июля певица Слава предъявила обвинения Хайдарову, так как осталась недовольна пластической операцией груди. Она отметила, что после операции заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции.

Певица Любовь Успенская поддержала Славу, заявив, что тоже осталась недовольна своей пластикой у Хайдарова. После еще 52 девушки подписали коллективное письмо против хирурга. Делом со стороны пострадавших занимается адвокат Елена Сенина.