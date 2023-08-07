Овнам не стоит торопиться, а Стрельцам потребуется предельная осторожность: гороскоп на вторник, 8 августа

Гороскоп для всех знаков зодиака на 8 августа.

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Сегодня вы будете полны сил, энергии и энтузиазма, а потому станете решительно идти к поставленной цели, не замечая возникающих на пути преград. Вы успешно завершите ранее начатые дела и получите ответы на беспокоившие вас в последнее время вопросы. Не исключено, что у вас появится какой-то новый план или же вы найдете способ существенно увеличить свои доходы. Здесь, главное, не торопиться: спешка может привести к серьезным ошибкам. Также следует иметь в виду, что не все решения стоит принимать самостоятельно: наверняка, рядом с вами есть опытный человек, с которым можно посоветоваться и избежать ненужных вам ошибок.

Сегодня вас ожидают трудности в общении с окружающими. Во всем будет виновата ваша недоверчивость, так как вы можете многих обидеть совей необоснованной подозрительностью. Однако именно благодаря такому подходу сегодня вам удастся не стать жертвой мошенников и аферистов. Вы не постесняетесь задавать окружающим вопросы, которые могут поставить их в неудобное положение, и потом тщательно проверить ответы на правдивость. Вероятны споры и разногласия с близкими людьми, и здесь вам стоит идти на уступки, а не отстаивать свою точку зрения, — поверьте, так для вас сегодня будет выгоднее.

Вас ожидает беспокойный день. И дело будет не столько во множестве самых разных событий, которые сегодня произойдут, сколько в переменчивости вашего настроения. Вас неожиданно начнут нервировать и раздражать вещи, к которым вы всегда относились как к привычным и естественным, а люди, с которыми вы всегда отлично ладили, начнут выводить вас из себя. Ближе к концу дня вам удастся вернуть себе душевное равновесие, и тогда вы успешно завершите все начатые дела. Уделите особое внимание своему здоровью: вероятны недомогания и обострение хронических заболеваний – примите необходимые меры профилактики.

Лучше посвятить этот день отдыху и восстановлению сил, чем каким-то важным и сложным делам. Можно спокойно завершить ранее начатое, а перед тем, как взяться за что-то новое – трижды подумать и оценить свои силы. Как это ни печально, но высока вероятность того, что у вас не получится довести начатое до конца, и впоследствии вы станете об этом сильно жалеть. Вероятны разногласия с родственниками, которые вас старше, да и вообще во внутрисемейных отношениях может возрасти напряжение. Старайтесь не давать воли эмоциям: если вы поддадитесь раздражению, рискуете сказать или сделать то, что может сильно обидеть тех, кто вам на самом деле дорог.

В первой половине дня вам необходимо быть предельно осторожными. Если вы будете необдуманно рисковать и делать слишком большие ставки, дело может обернуться очень серьезными потерями. Сегодня желательно выбирать только самые безопасные и надежные способы достижения желаемых целей. Во всем остальном этот день обещает быть весьма благоприятным. Представится шанс спокойно обсудить какие-то важные вопросы и решить беспокоящие вас и ваших близких проблемы. Финансовая картина благоприятная: вероятны денежные поступления, которые позволят приобрести давно понравившиеся вам вещи. Можно отправляться в поездку – она сложится очень удачно.

Этот день обещает быть благоприятным и плодотворным. Порой обстоятельства будут складываться далеко не лучшим образом, но даже это не помешает вам в достижении давно поставленных целей и в решении текущих задач. Также сегодня вы можете вычислить и разоблачить своих тайных недоброжелателей, которые постоянно вставляли вам «палки в колеса». Вероятно новое романтическое увлечение, которое может многое изменить в вашей жизни и сыграть в ней важную роль. Конечно, не все будет складываться ровно и гладко в этих отношениях, но благодаря сильному взаимному чувству вы преодолеете любые трудности.

В начале дня будьте осторожнее. В это время очень легко допустить ошибки, сказать что-то лишнее или совершить опрометчивые поступки, которые будут сулить неприятные последствия. Держитесь как можно дальше от любителей сплетен и интриг – подобные люди представляют сегодня особую опасность для вашей репутации. После обеда вам предстоит заниматься каким-то срочным делом и, возможно, вам придется пожертвовать ради него своим отдыхом и запланированными развлечениями, но вы об этом точно не пожалеете: полученный результат может даже превзойти ваши ожидания. Финансовая картина благоприятная: вероятны неплохие денежные поступления или удачные сделки.

Сегодня вы сделаете много хорошего и полезного не только для себя, но и для окружающих вас людей. Порой вы будете вынуждены вмешиваться в чужие дела, однако делать это вы станете настолько тактично, что вряд ли хоть кто-то на вас обидится. Представится возможность оказать помощь близкому человеку или старому другу, который оказался в сложном жизненном положении. Важные встречи и деловые переговоры пройдут плодотворно, а новые знакомства окажутся полезными в профессиональном плане. Вторая половина дня подходит для любых начинаний: новые дела окажутся очень интересными, и вы быстро добьетесь первых успехов. Вечер может порадовать вас хорошими новостями, скорее всего, издалека, а также приятной романтической прогулкой или поездкой.

Этот день лучше всего посвятить отдыху и восстановлению сил, чем каким-то важным и сложным делам. Сегодня вам будет невероятно трудно сосредоточиться на работе, а потому вы можете допустить ошибки там, где в другое время вы этого бы ни за что не сделали. Кроме того, сегодня вы рискуете утратить интерес к тому, что начали делать и бросить все дела незавершенными. По этой причине звезды не рекомендуют вам браться за что-то новое или же делать это с предельной осторожностью. Воздержитесь от взятия на себя финансовых обязательств: выполнить обещанное будет труднее, чем вы ожидаете. В личных отношениях вероятны перемены в лучшую сторону.

Вас ожидает очень насыщенный и плодотворный день. Будут постоянно появляться какие-то новые дела, каждое из которых будет требовать именно вашего внимания. Не так-то просто окажется правильно расставить приоритеты, поэтому вы станете хвататься то за одно, то за другое. К счастью, вам удастся избежать суеты и неразберихи, а потому вы успешно доведете все начатое до конца. Вероятно необычное знакомство или встреча с человеком, абсолютно не похожим на всех, кого вы раньше знали. Общение с ним позволит вам по-новому взглянуть на какие-то привычные вещи и задуматься о том, чего вы прежде не замечали. Не исключено, что вы осознаете свои старые ошибки и постараетесь их скорее исправить.

Сегодня вас ждет много удачных совпадений и приятных сюрпризов. Благодаря внимательности вы не упустите ни одной возможности достичь профессионального успеха, решить какую-то собственную проблему или помочь дорогому вам человеку. Все встречи этого дня, как личного, так и делового характера, пройдут хорошо: вы с кем угодно с легкостью найдете общий язык и многим понравитесь. Не исключено начало стремительно развивающихся романтических отношений. Вечером любимый человек сделает вам какой-то приятный сюрприз или порадует вас хорошими новостями.