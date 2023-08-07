Ивлеева решила продать свой первый спорткар Lamborghini

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева решила продать свой первый спорткар. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

32-летняя знаменитость заявила, что речь идет об автомобиле Lamborghini Aventador, который она приобрела три года назад. При этом инфлюэнсерша отметила, что ей трудно прощаться с имуществом.

«Я могу точно сказать, что буду скучать по реакции людей на эту машину. (...) Я когда-то задумалась, что колхозница переехала в большой город, добилась в нем результатов, успехов, заработала денег и сама купила себе спорткар», — обратилась она к зрителям.

В то же время Ивлеева пояснила, что продает иномарку, поскольку решила заменить ее более новой.