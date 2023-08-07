Налоговая заблокировала счета Анастасии Заворотнюк
Федеральная налоговая служба приняла решение о приостановке операций по счетам актрисы Анастасии Заворотнюк, которая с 2019 года борется с раком головного мозга. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
По данным канала, поводом для этого решения стало неисполнение налогоплательщиком требования об уплате задолженности в размере 169 тыс. рублей.
Напомним, что семья живет на доход мужа актрисы, известного фигуриста Петра Чернышева. Он выделяет деньги на лечение супруги и содержание дома.
Ранее сообщалось, что ФНС внесла Заворотнюк в «черный список» из-за неуплаты налогов. Задолженность была передана на взыскание судебным приставам.
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