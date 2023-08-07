$94.81+1.03103.84+1.31

Налоговая заблокировала счета Анастасии Заворотнюк

Федеральная налоговая служба приняла решение о приостановке операций по счетам актрисы Анастасии Заворотнюк, которая с 2019 года борется с раком головного мозга. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Налоговая заблокировала счета Анастасии Заворотнюк
© РИА Новости

По данным канала, поводом для этого решения стало неисполнение налогоплательщиком требования об уплате задолженности в размере 169 тыс. рублей.

Напомним, что семья живет на доход мужа актрисы, известного фигуриста Петра Чернышева. Он выделяет деньги на лечение супруги и содержание дома.

5 ярких ролей Анастасии Заворотнюк

Ранее сообщалось, что ФНС внесла Заворотнюк в «черный список» из-за неуплаты налогов. Задолженность была передана на взыскание судебным приставам.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости