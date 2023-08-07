Налоговая заблокировала счета Анастасии Заворотнюк

Федеральная налоговая служба приняла решение о приостановке операций по счетам актрисы Анастасии Заворотнюк, которая с 2019 года борется с раком головного мозга. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным канала, поводом для этого решения стало неисполнение налогоплательщиком требования об уплате задолженности в размере 169 тыс. рублей.

Напомним, что семья живет на доход мужа актрисы, известного фигуриста Петра Чернышева. Он выделяет деньги на лечение супруги и содержание дома.