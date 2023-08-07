Лепс рассказал о романе с девушкой младше него на 40 лет

61-летний российский певец Григорий Лепс сообщил о том, что вступил в отношения с девушкой, которая моложе его на 40 лет. Об этом он сообщил в программе «Светская хроника» на Пятом канале.

Артист предпочел не раскрывать личность своей возлюбленной. «У меня есть одна девушка, я ей верен. Насколько она младше? Лет на 40. Мне все равно, что она делает, ей должно быть все равно, что делаю я. Мы как бы свободные люди», — сказал исполнитель.

Лепс добавил, что до сих поддерживает тесную связь с бывшей женой Анной Шаплыковой: «У меня достаточно строгая супруга, я все равно считаю ее семьей, мы общаемся ежедневно».

В декабре 2021 года стало известно, что Григорий Лепс решил развестись со своей супругой. На развод подала жена музыканта. Причиной разрыва, по словам артиста, стало его поведение.

Лепс и Шаплыкова познакомились в 2000 году и через два года поженились. У пары трое общих детей — Ева, Николь и Иван.