Налоговая заблокировала счета болеющей раком Заворотнюк

Налоговая служба заблокировала счета российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая с 2019 года борется с раком головного мозга. Об этом сообщает в Telegram-канале «Звездач».

По данным портала, основанием для блокировки стало неисполнение налогоплательщиком требования об уплате задолженности в размере 169 тысяч рублей. Операции по счетам артистки частично или полностью приостановлены. Отмечается, что семья актрисы живет на средства ее супруга, фигуриста Петра Чернышева.

В конце июня стало известно, что на звезду сериала «Моя прекрасная няня» завели дело из-за налоговой задолженности. Федеральная налоговая служба внесла артистку в черный список из-за долга в размере 170 тысяч рублей. Часть суммы была передана на взыскание судебным приставам.