Павел Воля попросил блогера Даву перестать ухаживать за Ляйсан Утяшевой

Юморист Павел Воля потребовал, чтобы блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) перестал ухаживать за его женой. Об этом комик заявил во время своего шоу, опубликованного на RuTube.

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«Хватит подкатывать к моей жене», — сказал Воля спокойным голосом.

Он также показал вырезку с кулинарного шоу Ляйсан Утяшевой, в котором Манукян был гостем. Блогер тогда признался телеведущей в любви и заявил, что она очень красивая.

В ответ на просьбу Воли Манукян, смеясь, поинтересовался, почему он не может проявлять знаки внимания к Утяшевой. И юморист ответил:

«Смотри, предложение уже есть: хватит подкатывать к моей жене. Че непонятного?»

После этого Манукян напомнил Воле, как тот обозвал его «армянским хрычом», подкатывающим к его жене, во время одного из шоу. Чтобы решить все накопившиеся обиды, мужчины решили разыграть между собой драку. Воля и Манукян встали в боевую стойку.

«Ты когда-нибудь дрался с худыми? Я тебя проткну!» — закричал Воля.