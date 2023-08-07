Довлатова поддержала певицу Славу в конфликте с хирургом Хайдаровым

Телеведущая Алла Довлатова призналась в своих социальных сетях, что шокирована историей о неудавшейся пластической операции, о которой ей рассказала певица Слава.

© АГН Москва

— Я давно хотела сделать программу о неудачных пластических операциях, от которых страдают наши женщины. К сожалению, у нас есть недобросовестные врачи (хоть врачами их назвать язык не поворачивается) и такие же клиники, — написала Довлатова.

По ее словам, подобных аферистов, от действий которых страдают люди, следует выводить на чистую воду. При этом, считает Довлатова, в России есть много других достойных клиник и хирургов, качественно выполняющих свои обязанности.

Скандал вокруг обвинений селебрити-врача Тимура Хайдарова в ряде неудачных пластических операций продолжает набирать обороты. В некачественной работе хирурга обвинили певицы Любовь Успенская и Слава. Первой не понравились ягодицы, которые сделал ей врач, а второй — грудь.